Земфира раскрыла подробности встречи с агрессивным фанатом

Певица Земфира рассказала подробности инцидента с поклонником, который недавно разбил стёкла её автомобиля. По словам знаменитости, она уже встречалась со злоумышленником ранее.

Рок-певица Земфира нервничает из-за нападения неадекватного поклонника на ее автомобиль

Земфира сообщила, что в момент происшествия она находилась дома. Певица добавила, что агрессивный фанат хотел выманить её из квартиры с помощью сигнализации, но знаменитость её не устанавливала. Она вышла только после того, как ей позвонили из полиции.

"Да там и он, тот, кто это всё натворил, стоял рядом. Он даже не пытался скрыться", - поделилась исполнительница с "МК".

Ранее Земфира призналась, что видела мужчину прошлой зимой. Поклонник её подкараулил из магазина и не давал попасть домой, поэтому из-за пакетов в руках певице пришлось с ним разговаривать 15 минут. Знаменитость объяснила, что он говорил бессвязно и постоянно упоминал какую-то секту, в которую попал с родственниками.