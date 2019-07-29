Орландо Блум рассказал, есть ли у поклонников надежда вновь увидеть его в роли эльфа Леголаса в предстоящей экранизации «Властелин колец». Съёмки сериала планируется начать в следующем году.

42-летний актёр признался, что в своём нынешнем возрасте признался, что не видит себя в роли нестареющего эльфа, Мир24. После выхода первого фильма Питера Джексона по произведению Толкиена прошло уже 20 лет. По словам Блума, сейчас на роль Леголаса больше подойдёт молодой кандидат, чем он.

«Я не знаю, каким образом мог бы вписаться в этот мир в моем возрасте... У них, скорее всего, есть 19-летний парень, которому достанется эта роль», - сказал Блум.