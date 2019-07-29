52-летняя Рената Литвинова поразила поклонников стройной фигурой

52-летняя актриса и режиссер Рената Литвинова поразила поклонников своей стройной фигурой. Знаменитость на днях опубликовала два черно-белых снимка, на которых она позирует в эффектном платье.

Рената запечатлена гуляющей по Парижу в черном длинном наряде в белый горох. Платье с длинными рукавами подчеркивает очень хрупкую и стройную фигуру Литвиновой. Многие обратили внимание на тонкую талию женщины.

Многие поинтересовались, как актрисе и матери взрослой дочери удается поддерживать такую прекрасную форму. Рената Литвинова не делится своим секретом, однако раньше в одном из интервью она признавалась, что старается не есть мучное, потому что оно "жирнит".