СМИ: у Ирины Шейк новый роман - с экс-супругом Дженнифер Энистон

В соцсетях по всему миру продолжают обсуждать "любовный треугольник", в котором оказались Ирина Шейк, Брэдли Купер и Леди Гага. На днях инсайдеры сообщили о новом повороте в жизни звезд.

Согласно последней информации, после расставания с актером Брэдли Купером российская модель Ирина Шейк завела новый роман. На этот раз - с экс-супругом Дженнифер Энистон, актером Джастином Теру.

Инсайдеры рассказывают, что модель уже несколько раз ходила на свидания с бывшим мужем звезды сериала "Друзья". Ирина даже поделилась с подружками, что чувствует некую "особую связь" с Джастином.

Однако, россиянка не хочет торопить события, особенно после тяжелого разрыва с Купером. Модель даже отклонила приглашение Теру на день его рождения: она не хочет привлекать внимание к новому роману.