Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова раскрыла, кого родит Анастасия Решетова
28 июля 2019, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]
Возлюбленная рэпера и бизнесмена Тимати Анастасия Решетова ждет первенца. И эта информация - не секрет. Это будет второй ребенок Тимати. Пол будущего малыша 35-летний Тимати и Анастасия пока скрывают.
Однако бывшая возлюбленная рэпера Алена Шишкова узнала, кого ждут Тимур и Анастасия и не удержала язык за зубами. Алена Шишкова - мама первого ребенка рэпера, дочери Алисы. Девочка в основном живет с бабушкой - мамой Тимура Юнусова.
Шишкова случайно проговорилась, что беременная избранница Тимати носит под сердцем сына.
Алена и Анастасия не близкие подруги, но общаются между собой мирно. Шишкова нередко появляется в семье Тимати и встречается с дочкой любимого мужчины.
В Инстаграм модель выкладывает свои "беременные" фото. Она рассказала, что набрала 11 килограммов "счастья".
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А про Алену говорят, что она чрезмерно худая.
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