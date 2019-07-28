Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова раскрыла, кого родит Анастасия Решетова

Возлюбленная рэпера и бизнесмена Тимати Анастасия Решетова ждет первенца. И эта информация - не секрет. Это будет второй ребенок Тимати. Пол будущего малыша 35-летний Тимати и Анастасия пока скрывают.

Однако бывшая возлюбленная рэпера Алена Шишкова узнала, кого ждут Тимур и Анастасия и не удержала язык за зубами. Алена Шишкова - мама первого ребенка рэпера, дочери Алисы. Девочка в основном живет с бабушкой - мамой Тимура Юнусова.

Шишкова случайно проговорилась, что беременная избранница Тимати носит под сердцем сына.

Алена и Анастасия не близкие подруги, но общаются между собой мирно. Шишкова нередко появляется в семье Тимати и встречается с дочкой любимого мужчины.

В Инстаграм модель выкладывает свои "беременные" фото. Она рассказала, что набрала 11 килограммов "счастья".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)26 Июл 2019 в 9:22 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Black Star (@timatiofficial)5 Июн 2019 в 5:11 PDT

А про Алену говорят, что она чрезмерно худая.