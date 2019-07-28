Моника Беллуччи призналась, что страдала после развода с Венсаном Касселем

Всемирно известная актриса Моника Беллуччи призналась, что страдала после развода с французским актером Венсаном Касселем. Об этом итальянская красотка рассказала в одном из недавних интервью.

Моника отметила, что решение о расставании с Венсаном приняла она, однако это не означало, что любовь прошла. По словам актрисы, их разрыв произошел потому, что они "больше не могли быть вместе", однако чувства остались. Как сообщает "СтарХит", ссылаясь на слова звезды, ее любовь к экс-супругу трансформировалась. Моника, однако, не уточнила, что теперь испытывает к Венсану.

Напомним, у Беллуччи и Касселя две дочери – 14-летняя Дева и 9-летняя Леони. Девочки живут с мамой, но нередко видятся с отцом.