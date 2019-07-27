"Иногда хочется постарше", Алла Пугачева о своих предпочтениях в выборе мужчин
27 июля 2019, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле – давние подруги частенько радуют своих поклонников совместными забавными видеороликами. Подписчики всегда с нетерпением ждут очередного сюжета рубрики #дамысдюн, чтобы увидеть своих кумиров.
В последнем ролике Алла Борисовна рассуждала о мужчинах и в шутку призналась, что «иногда хочется постарше».
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«Хулиганки и красавицы! Все хорошеете!», «Лайма клёвая! Энергии еще на пару дискотек с молодыми», «Самые яркие две звезды, особенно в паре. На это можно смотреть вечно», - засыпали комплиментами подписчики своих кумиров.