"Иногда хочется постарше", Алла Пугачева о своих предпочтениях в выборе мужчин

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле – давние подруги частенько радуют своих поклонников совместными забавными видеороликами. Подписчики всегда с нетерпением ждут очередного сюжета рубрики #дамысдюн, чтобы увидеть своих кумиров.

В последнем ролике Алла Борисовна рассуждала о мужчинах и в шутку призналась, что «иногда хочется постарше».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official)27 Июл 2019 в 2:04 PDT

«Хулиганки и красавицы! Все хорошеете!», «Лайма клёвая! Энергии еще на пару дискотек с молодыми», «Самые яркие две звезды, особенно в паре. На это можно смотреть вечно», - засыпали комплиментами подписчики своих кумиров.