Поклонники восхищаются рельефными мышцами Кристины Орбакайте

Поклонники Кристины Орбакайте восхищаются рельефными мышцами 48-летней певицы. На днях знаменитая российская артистка опубликовала на своей страничке в социальной сети снимок в эффектном наряде.

На фото Кристина позирует в длинном ассиметричном платье с блестками. Талию звезды подчеркивает широкий лаковый пояс. Открытый рукав и спущенная линия плеч наряда демонстрируют хрупкие ключицы Орбакайте и рельефные мышцы на руках женщины.

Многие заявили, что знаменитость находится в прекрасной физической форме. Некоторые отметили, что ассиметричные блестящие платья носить очень сложно, но у Кристины это получается превосходно.