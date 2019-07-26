Дочь Ренаты Литвиновой в образе королевы покорила поклонников

Снимок дочери актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой Ульяны покорил поклонников. На фотографии, которая была опубликована в ночь на пятницу, 26 июля, девушка запечатлена в образе королевы.

Ульяна позирует в пышном необычном платье, а также в большой короне. На черно-белом снимке отчетливо видно, как девушка похожа на свою звездную маму – у нее такие же выразительные глаза и острые скулы.

Сегодня у дочери Литвиновой день рождения – ей исполнилось 18 лет. Подписчики Ренаты пожелали ее дочке оставаться такой же красивой и необыкновенной. Многие выразили уверенность в том, что красавицу-Ульяну ждет большое будущее в кино.