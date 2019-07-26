Юлия Меньшова отпразднует 50-летний юбилей в США

Известная актриса и телеведущая Юлия Меньшова отметит 28 июля свой 50-летний юбилей. Поклонники уже сейчас начали поздравлять знаменитость с наступающим праздником. Актриса возмутилась и попросила дать ещё два дня насладиться своим нынешним возрастом.

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"Стоп-стоп-стоп! Немедленно прекратите поздравлять с юбилеем! Кто запустил эту дезинформацию? До дня рождения целых 2 дня! Мне все еще пока 49 лет, и ни минутой больше. Наслаждаюсь!", - написала актриса в Instagram.

Сейчас телеведущая находится в туре в Соединённых Штатах, поэтому день рождения знаменитость отметит в компании самых близких людей: супруга и детей. Юлия Меньшова планировала путешествие 20 лет.

Поклонники отметила, что актриса будет прекрасна в любом возрасте, выделив среди её качеств стиль и харизму.