Поклонники восхитились красотой и яркостью Надежды Бабкиной на новом фото

Поклонники Надежды Бабкиной восхитились красотой и яркостью известной артистки на новой фотографии. Певица опубликовала снимок, на котором она позирует с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

На фото Надежда запечатлена в черном наряде, который подчеркивает ее загар. Шею Бабкиной украшают светлые бусы, надетые в несколько рядов, а лацкан пиджака – крупная брошь.

Многие обратили внимание на идеальную укладку артистки, а также на ее макияж – не слишком сильно накрашенные глаза и губы бордового оттенка. Подписчики заявили, что Надежда Бабкина является очень яркой и стильной женщиной.

Напомним, ранее фолловеры раскритиковали певицу, опубликовавшую снимок без косметики и в простом наряде.