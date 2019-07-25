Сын Виктора Цоя: Хочу успеть в этом году выпустить альбом

Сын Виктора Цоя Александр долгие годы был мифической фигурой для публики. Он не общался с прессой, но в СМИ то и дело просачивалась информация о его женитьбе, музыкальном творчестве и смене фамилии. Пару лет назад Александр все же решил выйти из подполья и примкнул к проекту «Симфоническое Кино», который создали гитарист Юрий Каспарян и продюсер Михаил Шурыгин.

В «Симфоническом Кино» Цой отвечает за видео-арт и сейчас активно ездит с гастролями по России. Кроме того, он основал музыкальную группу «Ронин» и успешно выступил в передаче «Вечерний Ургант», громко заявив о себе. Долгое время певец собирался записать полноценный музыкальный альбом, но из-за серьезной загруженности и «собственной лени» ему этого не удавалось. «Аргументам Недели» стало известно, что недавно Цой-младший вплотную занялся новой пластинкой и планирует выпустить её до конца года.

- Да, буквально недавно начал активно работать над альбомом. Когда он выйдет? Хотел бы в этом году успеть – весь альбом или хотя бы какие-то песни. Как пойдёт, - признался Александр корреспонденту «АН».

Подробностей грядущего релиза он не уточнил, но, судя по предыдущим премьерам, Цой-младший больше тяготеет к электронной музыке и более роковому звучанию, отличному от группы «Кино».

Александр Малюгин