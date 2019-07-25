Известная телеведущая Ксения Собчак и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров вновь начали стихотворный "баттл" в Сети. Ранее знаменитости уже удивляли публику юмористическими строчками в адрес друг друга.

Ксения Собчак посвятила музыканту стихотворение, отметив, что Сергею Шнурову нужно следить за выражениями, которые он употребляет в речи. По её словам, музыкант очень агрессивный.

" Ну, Сережа, пора тебе в школу агрессивного стихосложения: надо выписать в столбик глаголы, в них - основа основ унижения", - написала "звезда".

А сопровождает строки короткий видеоролик, в котором знаменитость выныривает из воды спиной. Подписчики заметили, что на ролике у телеведущей спадают трусы, как намёк.

По некоторым данным, очередной конфликт между светской львицей и музыкантом спровоцировала пресс-конференция фестиваля "Нашествие". Сергей Шнуров усомнился, что стихи в его адрес пишет сама Ксения Собчак, присвоив авторство её возлюбленному Константину Богомолову, а телеведущая заявила, что хорошие песни он писал только в браке с Матильдой, - передаёт "СтарХит".