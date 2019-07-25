SaveBaikal. Россияне устроили флеш-моб на странице голливудского актера

Российская часть инстаграмной тусовки - это сила, правда не всегда конструктивная. Сначала они «бомбили» аккаунт Леди Гаги, мстя за обиженную соотечественницу Ирину Шейк. Но не Гагой единой и россияне взялись за инстаграм Леонардо Ди Каприо.

Нет, он чужих мужей не уводил, зато он известный защитник окружающей среды. Жители Бурятии дали старт флешмобу #SaveBaikal на Instagram-странице актёра. Пользователи по-русски и по-английски призывают звезду Голливуда обратить внимание на проблему загрязнения Байкала и даже пугают его.

«Иначе мы начнем м писать рецепты как у Гаги», «Мечтаю увидеть Леонардо рядом со Зверевом с плакатами», «Вчера придумала новый рецепт. Салат "Байкал". Делается как обычный салат, только туда ещё надо покрошить мелко нарезанный пластиковый пакет», «Нас скоро бояться будут в мире. Лео, прости, но в гагачате брошен клич, теперь будем тебе помогать спасать Байкал! – пишут пользователи своему кумиру. Вот только актер похоже не очень рад такой активности аудитории.