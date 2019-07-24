В Великобритании делают ставки на новую беременность Кейт Миддлтон

Букмекеры Великобритании принимают ставки на то, что Кейт Миддлтон объявит об ожидании четвертого ребенка уже к концу года. Причиной стали слухи о беременности герцогини Кембриджской.

Накануне источник, близкий к королевской чете, рассказал журналистам, что, вероятно, именно подготовка к беременности и была причиной поездки в отпуск всей семьей на частный остров в Карибском море.

Кроме того, в начале июля Кейт Миддлтон появилась в обтягивающем зеленом платье на одной из финальных игр Уимблдонского турнира. Наблюдательные поклонники обратили внимание на ее округлившийся живот.

Подогрела слухи о беременности герцогини королевский биограф Кейт Николл, которая рассказала прессе, что Кейт мечтает снова стать мамой. По ее словам, беременность либо уже есть, либо "не за горами".