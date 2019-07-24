Виктория Лопырева объяснила, почему ушла от Баскова к Булатову

Известная телеведущая и модель Виктория Лопырёва поделилась, почему у неё не сложились отношения с певцом Николаев Басковым. Отмечается, что пара какое-то время встречалась и даже хотела пожениться.

Сейчас телеведущая в отношениях с бизнесменом Игорем Булатовым, у пары есть совместныё ребёнок - сын Марк Лионель.

"Я просто влюбилась в Булатова, поэтому была вынуждена уйти от Баскова. При этом скажу, что Игорь и Коля сейчас прекрасно общаются. Какого-то недопонимания между ними нет. У них хорошие отношения", - рассказала знаменитость в программе "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".

Телеведущая отметила, что пока не планирует за возлюбленного замуж, потому что их обоих всё устраивает.

"Если посчитаем нужным, то сыграем свадьбу. Если не посчитаем, то не будем играть. Никакие штампы не могут повлиять на отношения двух людей. Я придерживаюсь такого мнения", - пояснила она.

Виктория Лопырёва призналась о том, чтобы их сын стал в будущем футболистом. По словам модели, она назвала ребёнка в честь любимого игрока ФК "Барселона" - Лионеля Месси.