"Отстреляться и забыть как страшный сон", - Лоза об исполнении "Группы крови" музыкантами Metallica

Российский музыкант и композитор Юрий Лоза прокомментировал исполнение песни Виктора Цоя "Группа крови" американским коллективом Metallica. По его словам, это обычная тенденция разучивать песни той страны, в которую едут.

"Обычно это происходит следующим образом: местному прокатчику коллектива дается задача найти что-то хорошо знакомое аудитории, только с простой гармонией, минимумом текста и незатейливой мелодией, чтобы сильно не заморачиваться", - написал Лоза в Facebook.

Композитор отметил, если исполнитель хочет показать уважение к той стране, в которой находится, то он старается найти новое звучание известной композиции и выучить текст. Лоза отметил, что Metallica просто решила "бросить кость", не стала вникать в смысл и положила бумажку со "знакомым шрифтом" на пюпитр.

Музыкант считает, что американскому коллективу не удалось привнести ничего нового с точки зрения аранжировки. Лоза добавил, что они решили выбрать "кабацкий подход - отстреляться и забыть как страшный сон".