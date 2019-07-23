Анфиса Чехова поразила поклонников откровенной фотосессией с лошадью

Известная телеведущая Анфиса Чехова решила поделиться с поклонниками откровенными фотографиями. Знаменитость показала серию удивительных снимков, позируя на фотосессии с лошадью.

Телеведущая, отличающая прекрасными формами, позирует на фоне лесной чащи, повернувшись спиной, а в руках держит поводья от двух лошадей. Снимок поражает не только красивой девушкой в кадре, но и прекрасным пейзажем.

На другой фотографии знаменитость нежно обнимает лошадь, опустив взгляд.

Оба снимка сопровождаются лирическим стихотворением о любви.

Поклонники не могут успокоится и оставляют множества комментариев под фотографиями "звезды",в большинстве случаем позитивного содержания: "Очень женственно...воодушевляет".