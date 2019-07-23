Анфиса Чехова поразила поклонников откровенной фотосессией с лошадью
23 июля 2019, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]
Известная телеведущая Анфиса Чехова решила поделиться с поклонниками откровенными фотографиями. Знаменитость показала серию удивительных снимков, позируя на фотосессии с лошадью.
Телеведущая, отличающая прекрасными формами, позирует на фоне лесной чащи, повернувшись спиной, а в руках держит поводья от двух лошадей. Снимок поражает не только красивой девушкой в кадре, но и прекрасным пейзажем.
На другой фотографии знаменитость нежно обнимает лошадь, опустив взгляд.
Оба снимка сопровождаются лирическим стихотворением о любви.
Поклонники не могут успокоится и оставляют множества комментариев под фотографиями "звезды",в большинстве случаем позитивного содержания: "Очень женственно...воодушевляет".
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