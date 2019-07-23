В Великобритании во время съемок фильма "Форсаж 9" разбился дублер актера Вина Дизеля. Каскадер Джо Уоттс совершал прыжок с балкона, когда неожиданно лопнул страховочный трос, пишет The Sun.

По информации журналистов, каскадер упал во время исполнения трюка на площадке и получил серьезную травму головы. На студию Warner Bros. Leavesden Studios незамедлительно прибыли скорая помощь и спасательный вертолет.

Управление по охране труда Великобритании (HSE) в настоящий момент "проводит проверку в связи с инцидентом после посещения вчера места происшествия", рассказал изданию официальный представитель данного ведомства.

По словам невесты потерпевшего, Уоттс впал в кому, но его состояние стабильно. Съемки картины временно приостановлены. Сам Вин Дизель находится в шоковом состоянии, так как несчастье случилось у него на глазах.