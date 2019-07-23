Видео: Ди Каприо, Питт и Робби сорвали выпуск голливудского телешоу

Голливудским актерам Леонардо Ди Каприо, Брэду Питту и несравненной Марго Робби отнюдь не чуждо чувство юмора, в чем зрители могли убедиться воочию. Сегодня в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная премьера фильма "Однажды в Голливуде".

Накануне этого события велись съемки шоу известного телеведущего Джимми Киммела. Звездная троица решила пошутить и попиарить свой фильм, превратив его студию в "Бродвей". В ходе записи программы за спиной у Киммела возникла Робби, чье появление зрители встретили бурными аплодисментами.

Ведущий поинтересовался, может ли он чем-либо помочь Марго, однако та ответила, что "просто прогуливается", вызвав у Джимми недоумение. Через пару минут после того, как Марго скрылось за кулисами, в студии таким же манером появился Брэд Питт.

А когда ему на смену пришел Леонардо Ди Каприо, зрители буквально по вскакивали со своих мест, разразившись овациями. Ди Каприо не стал утверждать, что просто прогуливается. Вместо этого он позвал всех зрителей на премьеру "Однажды в Голливуде".

Сюжет этого фильма рассказывает об известном актере, который пытается пробиться в мир кинематографа, и его дублере. Впервые лента была показана на Каннском кинофестивале, прошедшем в мае. Она вошла в конкурсную программу.



