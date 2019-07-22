Ольга Орлова поделилась редким снимком с повзрослевшим сыном

Бывшая солистка группы "Блестящие" и телеведущая ток-шоу "Дом-2" Ольга Орлова поделилась с поклонниками редким совместным снимком со своим взрослым сыном Артёмом. Однако подписчики расстроились, что молодой человек всего лишь родственник знаменитости.

"Время, проведенное с детьми, - бесценно. Вы часто спрашиваете меня, почему я фотографируюсь только с собаками. Ответ очевиден! Мой сын обожает фотографироваться, заметили?", - написала Ольга Орлова в Instagram.

На фотографии видно, как молодой человек прячется за спиной матери, приобняв её за плечо. Таким образов телеведущая решила показать, что её сын не любит публичность.

Поклонники оценили милый семейный снимок, отметив, что мальчик очень взрослый и его едва можно принять за сына Орловой:

"Сказал бы, что это молодой человек Ваш, но никак не сын!"