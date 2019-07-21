Дарья Мороз рассказала об особой связи с Богомоловым

Актриса Дарья Мороз рассказала об их взаимоотношения с режиссёром Константином Богомоловым после развода. "Звездная" пара развелась в 2018 году, но продолжают поддерживать дружеские отношения, в том числе из-за общей дочери.

35-летняя актриса призналась, что расставание с супругом ей давалось нелегко. По словам знаменитости, она старались друг друга поддерживать. Дарья Мороз отметила, что они оба понимали, что громкие скандалы и суды им сейчас не нужны, - передаёт журнал "Hello".

"За то время, что мы состояли в браке, между нами возникли особые связи, и они не рвутся", - заявила актриса.

Знаменитость была уверена, что вражды между ними не будет, хотя бы, потому что их объединяет общий ребёнок и сфера деятельности.