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43-летняя актриса Елена Захарова показала "стальной" пресс в бикини

20 июля 2019, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

43-летняя актриса Елена Захарова показала "стальной" пресс в бикини
фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

43-летняя актриса Елена Захарова продемонстрировала на своей страничке в социальной сети "стальной" пресс. Артистка в настоящий момент отдыхает на море и с удовольствием позирует в бикини.

На фото Елена запечатлена в бело-синем купальнике на фоне живописных камней. Многие обратили внимание на формы женщины, которая недавно стала матерью.

На снимке можно увидеть стройные ноги Захаровой и ее рельефный пресс. Многие поинтересовались, как актрисе удалось добиться такой подтянутой фигуры, а также, какие упражнения она делает для мышц на животе. Пока знаменитость своих секретов не раскрыла.

 
 
 
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Публикация от Елена Захарова (@lenazaharova57)19 Июл 2019 в 11:45 PDT

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