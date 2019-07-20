43-летняя актриса Елена Захарова продемонстрировала на своей страничке в социальной сети "стальной" пресс. Артистка в настоящий момент отдыхает на море и с удовольствием позирует в бикини.

На фото Елена запечатлена в бело-синем купальнике на фоне живописных камней. Многие обратили внимание на формы женщины, которая недавно стала матерью.

На снимке можно увидеть стройные ноги Захаровой и ее рельефный пресс. Многие поинтересовались, как актрисе удалось добиться такой подтянутой фигуры, а также, какие упражнения она делает для мышц на животе. Пока знаменитость своих секретов не раскрыла.