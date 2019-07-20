Актер Александр Олешко стал очевидцем, как София Ротару поступила с поклонником в Витебске

Актер театра и кино, шоумен Александр Олешко стал очевидцем, как знаменитая певица София Ротару поступила с поклонником в Витебске. В СМИ пишут, что 71-летняя Ротару грубо оттолкнула мужчину, который поднялся к ней на сцену.

Александр Олешко рассказал, как все произошло на самом деле. Артист отметил, что "с Софией Михайловной десятки раз встречался в концертах и на съёмках, летал на гастроли в самые разные города и страны". Он отметил, что Ротару всегда "уважительна к людям".

Поклонники Софии Ротару восторженно приняли артистку в Витебске на фестивале "Славянский базар". На закрытии фестиваля Ротару исполнила своих хиты, и зрители подходили к сцене с букетами.

По словам Олешко, "за кулисами и на сцене она была прекрасна как всегда, приветлива и вежлива". "Одному зрителю, который на сцене практически схватил её за шею, чтобы поцеловать, она просто не позволила это сделать", - рассказал артист. "Я стоял рядом, свидетельствую!" - уверяет Олешко. Он отметил, что "некоторые зрители нарушают границы другого человека, не чувствуют их".