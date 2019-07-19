Эдди Мерфи планирует вернуться в стендап

Американский актёр Эдди Мерфи на одном из телешоу признался, что задумывается о возвращении в стендап. «Я собираюсь сделать это снова», - сказал Мерфи телеведущему.

При этом актёр признался, что перед тем, как снова начать выступать в качестве юмориста, ему нужно хорошо подготовиться. «Все надо правильно распланировать перед тем, как выступать в комедийном клубе. Надо потренироваться», - заявил он.

Также Мерфи поделился, что хотел бы получить «Оскар». Актёр пошутил, что у него крепкое здоровье, а потому он может ждать желанную награду вплоть до самой старости, передаёт РИА Новости.

"Если мне не вручат награду за какую-нибудь роль, то придется жить до 90 лет, я смогу, у меня довольно крепкое здоровье, тогда им все-таки придется дать мне "Оскар" за вклад", - сказал Мерфи.