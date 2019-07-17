Бузова встретилась со своим бывшим возлюбленным Романом Третьяковым

Бывшая участница «ДОМа-2», а ныне популярная певица и телеведущая Ольга Бузова на глазах у всей страны встретилась со своим бывшим возлюбленным Романом Третьяковым.

Встречу Третьякова и Бузовой организовали создатели телешоу, в котором Ольга приняла участие. Мужчина вынес на сцену реквизит. При этом Третьякову удалось сохранить невозмутимость. Певица не сразу узнала экс-бойфренда, а когда осознала, кто находится перед ней, отреагировала очень эмоционально. При этом девушка не стала общаться со своим бывшим избранником, передаёт СтарХит.

«Мне кажется, мы были знакомы. Но это было давно, очень», - сказала Бузова.