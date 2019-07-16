Лидия Федосеева-Шукшина переписала свое завещание

Супруга продюсера Бари Алибасова, актриса Лидия Федосеева-Шукшина изменила завещание. Об этом рассказала дочь актрисы Ольга Шукшина в эфире телепрограммы "Пусть говорят" на Первом канале.

По ее словам, Лидия Николаевна сообщила своим детям, что переписала квартиру, расположенную в Новой Москве, на супруга, поэтому Алибасову не стоит переживать о том, что он может оказаться на улице.

Дело в том, что, как выяснилось ранее, квартира, в которой Бари Каримович в настоящий момент проживает, принадлежит ему лишь частично. В связи с этим супруга продюсера приняла решение помочь ему.

Напомним, Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились меньше года тому назад. Сейчас супруги видятся пару раз в неделю, однако их обоих это устраивает, ведь их роман "длился целых двадцать лет".