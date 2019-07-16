47-летняя актриса Дарья Повереннова поделилась рецептом борьбы с лишним весом

Известная российская актриса Дарья Повереннова поделилась с поклонниками эффективным способом борьбы с лишним весом. Недавно пользователи сети призвали 47-летнюю артистку немного поправиться.

Дарья призналась, что чувствует себя некомфортно, когда ее вес превышает 52 килограмма: ей сразу становится тяжелее бегать, а одежда перестает хорошо сидеть.

Повереннова отметила, что привыкла есть мало, однако жестких ограничений в еде у нее нет, передает teleprogramma.pro. Рецепт борьбы актрисы с лишним весом прост: сокращение порций и ежедневный бег по 4 километра. Актриса добавила, что может носить вещи по 10 лет, поскольку ее размер не меняется.