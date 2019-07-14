Кристина Асмус рассказала, чего ей стоит стройная фигура

Актриса Кристина Асмус рассказала поклонникам, как ей удаётся сохранять такую стройную фигуру. Девушка призналась, что любит себя «только очень худой».

Асмус рассказала, что перед съёмками и выступлениями может по две недели не есть, довольствуясь лишь чашкой кофе и яблоком. Актриса отметила, что такой режим питания очень вреден для здоровья, однако призналась, что ничего не может с собой поделат.

«Меня иногда «злят» комментарии в стиле «да у нее генетика». Знали бы вы, сколько усилий мне стоит мое тело. Я люблю и принимаю себя только очень худой. Поэтому изнуряю адскими голодными диетами: перед съемками или спектаклями в белье, обтягивающей или короткой одежде не ем несколько дней. Вообще не ем», - написала она.