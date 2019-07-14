Видео: зажигательный танец дочери Примадонны Лизы Галкиной обсуждают в Сети

Пользователи социальной сети Instagram пришли в восторг от нового видео с участием дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизы. Практически все подписчики сошлись во мнении, что у девочки - талант.

Запись опубликована на официальной страничке звездного ребенка. На кадрах видно, как дочь шоумена и Примадонны кружится в заводном танцы под ритмичную музыку. Судя по всему, действо происходит на детском празднике. Лиза танцуют так уверенно и зажигательно, что даже очаровательная лама, ставшая гостьей мероприятия, пускается в пляс.

Комментарии пользователей к столь музыкальному и яркому видео не заставили себя ждать: "Этому не научить, с этим рождаются", "Лизочка очень талантливая", "Прирожденная звездочка! Однозначно, будет артисткой", "Сколько же артистизма в этом маленьком даровании!", "Зажигает, молодец", - поделились эмоциями восторженные фанаты Елизаветы.



