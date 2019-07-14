Популярная британская блогерша насмерть разбилась на электроскутере

Днем в воскресенье, 14 июля, стало известно о гибели популярной британской блогерши. Речь идет о Эмили Хартридж, которая вела страничку в Instagram о здоровом образе жизни и канал на YouTube.

Известно, что 35-летняя Хартридж, которая управляла электроскутером, столкнулась с грузовиком неподалеку от своего дома в южной части Лондона.

Как сообщает сегодня издание Sun , женщина скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия от полученных травм.

Эмили Хартридж часто публиковала на своих страничках видео тренировок и записывала влоги из путешествий по миру.