Модный образ юмориста Евгения Петросяна обсуждают в сети

Пользователи сети обсуждают модный наряд 73-летнего юмориста Евгения Петросяна. В минувшую субботу, 13 июля, известный артист опубликовал снимок, на котором он запечатлен в необычном образе.

На снимке Евгений Ваганович позирует в джинсах, светлой рубашке и бежевом кардигане. Образ юморист дополнил коричневыми ботинками, сумкой такого же цвета и нестандартным головным убором.

Многие отметили, что в свои 73 года артист выглядит очень молодым и модным. Некоторым показалось, что в последнее время Евгений Петросян буквально "расцвел". Не исключено, что это связано с радикальными переменами в личной жизни юмориста.