Фото Оксаны Федоровой в бикини заинтересовали как мужчин, так и женщин

Серия пляжных фотографий модели и телеведущей Оксаны Федоровой заинтересовала как мужчин, так и женщин.

Федорова, становившаяся победительницей престижных конкурсов красоты, фотографировалась на берегу моря не просто в бикини, а продемонстрировала целый комплект.

В комплект входит раздельный купальник и прозрачная туника. Накидка украшена большим цветком. Фигура у Оксаны Федоровой - мамы двоих детей - безупречная.

Поклонниц модели заинтересовал ее пляжный наряд, особенно обсуждают - уместен ли на тунике цветок: "Для чего такой большой и нелепый цветок".

А мужчины, несомненно, восхищаются фигурой женщины и осыпают ее комплиментами: "Оксана, ты очень обаятельная".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оксана Федорова Miss Universe???? (@fedorovaoksana)12 Июл 2019 в 10:31 PDT