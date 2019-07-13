Фото Оксаны Федоровой в бикини заинтересовали как мужчин, так и женщин
13 июля 2019, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]
Серия пляжных фотографий модели и телеведущей Оксаны Федоровой заинтересовала как мужчин, так и женщин.
Федорова, становившаяся победительницей престижных конкурсов красоты, фотографировалась на берегу моря не просто в бикини, а продемонстрировала целый комплект.
В комплект входит раздельный купальник и прозрачная туника. Накидка украшена большим цветком. Фигура у Оксаны Федоровой - мамы двоих детей - безупречная.
Поклонниц модели заинтересовал ее пляжный наряд, особенно обсуждают - уместен ли на тунике цветок: "Для чего такой большой и нелепый цветок".
А мужчины, несомненно, восхищаются фигурой женщины и осыпают ее комплиментами: "Оксана, ты очень обаятельная".
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