Лолита уехала из России без мужа и занимается огородом

Певица Лолита Милявская наработалась, напереживалась из-за грядущего развода с мужем Дмитрием Ивановым и уехала из России отдыхать в Болгарию. "Так классно!", - рассказала Лолита.

Артистка опубликовала фото без макияжа. Надо отметить, что выглядит сейчас Милявская без прикрас шикарно.

Оказывается, в Москве Лолита страдает от аллергии. "И всё-таки я деревенский житель)! Воздух! Покой!! Вдвоём с Боцманом!! Мой самый верный дружок, скучал сильно! Какое же Счастье, не текут глаза от аллергии, которая замучила в Москве!!! ", - рассказала сама певица.

Милявская развела в Болгарии около своего дома небольшие грядки. Сейчас у нее поспели огурцы, созревают помидоры и перцы. Лолита похвалилась своим урожаем.