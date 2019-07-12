Супруга Александра Малинина Эмма написала в сети, как выглядеть молодо и быть здоровым в возрасте под 60

У певца Александра Малинина супруга и мама его детей-двойняшек Эмма Малинина настоящая умница и красавица. 57-летняя Эмма Малинина поделилась со своими подписчиками в Инстаграм, как ей и ее пациентам удается выглядеть молодо.

Жена артиста - врач. Доктор Эмма поделилась основными правилами, которые необходимо соблюдать для сохранения красоты и здоровья.

1. Профилактика и ранняя диагностика заболеваний. Эмма Малинина советует проводить ежегодное "обязательное проведение полного чек - ап обследования".

2. Питание - снижение калорийности пищи и употребление полезных продуктов, а также и необходимых для организма пищевых добавок.

3. Обязательная физическая нагрузка.

4. Умение продуктивно работать и хорошо отдыхать. По словам Малининой, "релаксация очень важна в нашей жизни - это ключ к умению управлять стрессом"

5. Detox - детоксикация, очищение организма.

"Доктор Эмма подчеркнула, что "выглядеть молодо и быть здоровым в 60 это не подарок, а ежедневная системная работа над собой".

Эмма Малинина окончила с отличием медицинский институт и 30 лет работала врачом в роддоме.

Как она однажды рассказала, прерывала на короткое время работу, когда родились дети.

Кстати, у нее трое детей. Старший сын от первого брака подарил женщине внуков. Понятно, что работать она умеет.

Судя по фото, опубликованным в Инстаграм, умеет Эмма Малинина и отдыхать и спортом занимается регулярно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эмма Малинина (@doktoremmamalinina)11 Июл 2019 в 11:51 PDT