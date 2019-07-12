Люк Бессон объяснил интерес зарубежных киноделов к российской истории

Французский режиссёр рассказал, почему в Голливуде внезапно заинтересовались российской историей. Люк Бессон вспомнил о нескольких знаковых личностях в истории России.

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Бессон заявил, что в России было очень много интересных исторических событий. При этом он отметил, что страна до сих пор продолжает оставаться загадкой для иностранцев, передаёт Lenta.Ru.

«Эта тема — настоящий бескрайний океан. У вас богатая история для создания интересных творческих решений, на три века точно хватит, а то и больше. Эпоха Ивана Грозного, Распутина, смерть Романовых, Сталин — сколько ярких образов», - сказал француз.