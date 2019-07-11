Бузова рассказала о повреждённой ноге и близком знакомстве с насекомыми

Ольга Бузова в социальной сети рассказала подписчикам о своих недавно полученных психологических и физических травмах. «С таким количеством фобий и страхов я не сталкивалась ещё никогда», - призналась певица.

Шнуров стал телеведущим

Ольга Бузова приняла участие в съёмках перезапуска популярной телеигры «Форт Боярд». В ходе испытаний телеведущей пришлось столкнуться со многими своими страхами лицом к лицу. Одной из фобий девушки оказались насекомые, к которым Ольге пришлось залезть, чтобы не подвести свою команду.

Ольга призналась, что справиться с эмоциями было очень непросто. Также она рассказала, что повредила ногу, что её даже пришлось забинтовать.