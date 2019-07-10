Актриса Алика Смехова поделилась фотографиями в белоснежном купальнике
10 июля 2019, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская актриса Алика Смехова поделилась с поклонниками фотографиями в белоснежном раздельное купальнике на солнечном пляже. По её словам, она может и хотела бы что-то подправить в фотошопе, но не умеет.
"...ох, я уже предвижу заголовки в интернете - Алика Смехова в свои ...в купальнике...кстати, все без фотошопа - хотела бы, но не умею", - подметила знаменитость в Instagram.
Алика Смехова даже предложила подписчикам выбрать лучшую фотографию, но у них этого не получилось. Несмотря на такой ироничный комментарий в свой адрес, поклонники оценили фигуру актрисы на все 100 баллов.
"Женщине столько лет- на сколько она выглядит) В ваши 25 лет все прекрасно!"
"А в какие такие свои? Только в России возраст имеет такое значение... Вы красивая очень"
"Красавица на всех!! Что ж нам в свои... нельзя фото такие выставлять)))), нам нравится, а кому нет, пусть не смотрит)"
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