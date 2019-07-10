Актриса Алика Смехова поделилась фотографиями в белоснежном купальнике

Известная российская актриса Алика Смехова поделилась с поклонниками фотографиями в белоснежном раздельное купальнике на солнечном пляже. По её словам, она может и хотела бы что-то подправить в фотошопе, но не умеет.

"...ох, я уже предвижу заголовки в интернете - Алика Смехова в свои ...в купальнике...кстати, все без фотошопа - хотела бы, но не умею", - подметила знаменитость в Instagram.

Алика Смехова даже предложила подписчикам выбрать лучшую фотографию, но у них этого не получилось. Несмотря на такой ироничный комментарий в свой адрес, поклонники оценили фигуру актрисы на все 100 баллов.

"Женщине столько лет- на сколько она выглядит) В ваши 25 лет все прекрасно!"

"А в какие такие свои? Только в России возраст имеет такое значение... Вы красивая очень"

"Красавица на всех!! Что ж нам в свои... нельзя фото такие выставлять)))), нам нравится, а кому нет, пусть не смотрит)"