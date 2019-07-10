О письмах Путину, тоске по величию и русской гордости. Ксения Собчак побывала в особняке Андрея Макаревича

Ксения Собчак побывала в английском особняке Андрея Макаревича. Его дом больше похож на антикварную лавку со всевозможными статуэтками, различными авторскими куклами и совершенно странными вещами. «Они меня вдохновляют. И если мне что-то нравится, я не могу отказать себе в удовольствии приобрести это. Хотя это и дорого», - признался артист в своей слабости.

Вспомнил Андрей Вадимович и о письме к Путину, которое как он считает президент и не видел никогда. «Я не иду на конфликт с властью. Я до сих пор наивно полагаю, что если мы, как утверждает наш президент, живем в свободной стране, то мое не только право, но и обязанность говорить, что мне в устройстве нашей страны нравится, а что нет. Это внутренняя необходимость сказать правду, и она была сильнее, чем страх испортить отношения с властью», - объяснил музыкант свою позицию и признался, что травлю в СМИ переживал очень тяжело.

Однако он сказал, что сейчас уже даже в соцсетях научился отличать среди тех, кто его ругает, людей настоящих и тех, кто это делает за деньги. Но даже тогда, когда его называли бандеровцем, страха не было, было противно. Он сказал, что болезненное самолюбие, причем не понятно на чем основанное, ему напоминает несостоявшуюся тоску по величию, которая и выливается в истерики и травлю тех, кто думает иначе.

«Давайте сначала станем великими, а потом будем гордится. Для этого надо перестать валять дурака. Надо начать тратить деньки на науку, производство, образование, медицину, а не на ракеты. И через 10 лет будем жить лучше всех и вот этим уже можно гордиться», - предложил музыкант.