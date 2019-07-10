Полина Гагарина выложила фотографию в купальнике и напугала пользователей
10 июля 2019, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками новыми летними фотографиями в бело-розовом бикини. Одни подписчики оценили прекрасную фигуру знаменитости, другие сочли худобу исполнительницы за болезнь.
Полина Гагарина выложила фотографию в бассейне в свой Instargam, где получила тревожные замечания пользователей о своём здоровье, кто-то даже предположил, что у певицы выраженная анорексия:
"Анорексия, ни сочности, ни фигуры, сплошные кости"
"Еще минус один килограмм и анорексия"
"Худая, ужас. И груди не стало"
Другие встали на защиту исполнительницы, ответив недовольным подписчикам:
"И все дамы "в теле " предложили поесть"
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