Полина Гагарина выложила фотографию в купальнике и напугала пользователей

Известная российская певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками новыми летними фотографиями в бело-розовом бикини. Одни подписчики оценили прекрасную фигуру знаменитости, другие сочли худобу исполнительницы за болезнь.

Полина Гагарина выложила фотографию в бассейне в свой Instargam, где получила тревожные замечания пользователей о своём здоровье, кто-то даже предположил, что у певицы выраженная анорексия:

"Анорексия, ни сочности, ни фигуры, сплошные кости"

"Еще минус один килограмм и анорексия"

"Худая, ужас. И груди не стало"

Другие встали на защиту исполнительницы, ответив недовольным подписчикам:

"И все дамы "в теле " предложили поесть"