Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд впервые станет отцом, пишет Daily Mail. Знаменитого Фродо накануне видели вместе с его возлюбленной Метте-Мари Конгсвед, которая, судя по всему, глубоко беременна.

У девушки заметен весьма округлившийся живот. Кроме того, по данным People, на ее безымянном пальце замечено помолвочное кольцо. Официальные представители пары не комментируют информацию.

Пара редко выходит в свет, поэтому об этом стало известно только сейчас. Судя по фото, Конгсвед сейчас на последних месяцах беременности. Так что влюбленные станут родителями уже совсем скоро.