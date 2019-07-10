Фродо из "Властелина колец" впервые станет отцом
10 июля 2019, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]
Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд впервые станет отцом, пишет Daily Mail. Знаменитого Фродо накануне видели вместе с его возлюбленной Метте-Мари Конгсвед, которая, судя по всему, глубоко беременна.
У девушки заметен весьма округлившийся живот. Кроме того, по данным People, на ее безымянном пальце замечено помолвочное кольцо. Официальные представители пары не комментируют информацию.
Пара редко выходит в свет, поэтому об этом стало известно только сейчас. Судя по фото, Конгсвед сейчас на последних месяцах беременности. Так что влюбленные станут родителями уже совсем скоро.
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Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед в Лос-Анджелесе. Элайджа и Метте-Мари вместе 2 года. Они познакомились на съёмках фильма "В этом мире я больше не чувствую себя как дома" (отличный фильм, кстати) Ну что скажем? Ждём голубоглазого малыша или ждём выхода Элайджи из шкафа? ???? #ElijahWood