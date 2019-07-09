Курникова и Иглесиас рассказали, почему не стали регистрировать отношения

Знаменитая теннисистка россиянка Анна Курникова рассказала, почему они с Энрике Иглесиасом за без малого двадцать лет совместной жизни так и не узаконили свои отношения.

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Курникова и Иглесиас вместе с 2001 года. Певец и теннисистка признаются, что официальный брак для них не имеет значения. Они считают, что свадьба никак не повлияет на их отношения, передаёт Мир24.

«Мы оба верим в честность, доверие и взаимное уважение в отношениях», - говорит Курникова. Иглесиас полностью поддерживает её точку зрения. «Я ведь из разведенной семьи. Так что свидетельство о браке для меня – всего лишь клочок бумаги!» - отмечает певец.