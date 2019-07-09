Канделаки и Соловьёв поспорили из-за Грузии

Российские телеведущие Тина Канделаки и Владимир Соловьёв в Сети поспорили из-за грузинского Журналиста Георгия Габуния, который нецензурно высказался в адрес президента России. Соловьёв и Канделаки разошлись во мнениях, как относиться к подобным заявлениям грузина.

Соловьёв: «Грузинские вина? Нет, не слышал о таких»

Соловьёв в соцсети написал, что Габуния подобными высказываниями показывает отношение Грузии к России, а потому российская сторона должна «наказать рублём» в ответ на оскорбления.

Канделаки посчитала, что Соловьёв обратился непосредственно к ней. Также она подчеркнула, что выходку Габуния не поддержали ни жители Грузии, ни правительство. «Причесав всех одной гребенкой, он призывает наказать всех грузин рублем и закрыть рынок, а я думаю, что Саакашвили читает такие мнения и радуется тому, как просто ему удается вызвать истерику среди людей, которые определяют общественное мнение в России», - прокомментировала Канделаки мнение своего коллеги. В ответ Соловьёв заявил, что не обращался непосредственно к телеведущей.