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Рубашку Филиппа Киркорова пыталась "съесть" лошадь

8 июля 2019, 22:43 [ «Аргументы Недели» ]

Рубашку Филиппа Киркорова пыталась "съесть" лошадь
Фото: Instagram

Известный российский певец Филипп Киркоров подвергся "нападению" лошади на вечеринке после модного показа. Король отечественной поп-сцены выложил stories, на которой животное захотело попробовать исполнителя на вкус.

"Алла! Она меня ест!", - закричал Филипп Киркоров девушке, с которой появился на вечере.

Певец появился на вечеринке в летнем костюме из шорт и рубашки, сшитых из принтованного льна. Во время фотосессии с лошадью, которая принимала участие в показе, артист почувствовал боль в руке. После чего он решил посмотреть на то самое место и увидел, что конь укусил его и начал жевать дизайнерскую рубашку.

Через несколько минут сотрудники охраны увели животное от поп-короля. В результате никто не пострадал, Филипп Киркоров и его шикарный костюм остались целы.

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