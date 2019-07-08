Известный российский певец Филипп Киркоров подвергся "нападению" лошади на вечеринке после модного показа. Король отечественной поп-сцены выложил stories, на которой животное захотело попробовать исполнителя на вкус.

"Алла! Она меня ест!", - закричал Филипп Киркоров девушке, с которой появился на вечере.

Певец появился на вечеринке в летнем костюме из шорт и рубашки, сшитых из принтованного льна. Во время фотосессии с лошадью, которая принимала участие в показе, артист почувствовал боль в руке. После чего он решил посмотреть на то самое место и увидел, что конь укусил его и начал жевать дизайнерскую рубашку.

Через несколько минут сотрудники охраны увели животное от поп-короля. В результате никто не пострадал, Филипп Киркоров и его шикарный костюм остались целы.