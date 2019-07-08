"Ты моя суррогатная мама", - рассказала Эдита Пьеха о конфликте с дочерью

Известная российская певица Эдита Пьеха рассказала, что в детстве её единственная дочь Илона Броневицкая очень сильно обижалась на мать из-за плотного гастрольного графика. Исполнительница призналась, что однажды дочь назвала её "суррогатной матерью" и захотела переехать к отцу.

"Она мне сказала: «А ты кто? Ты моя суррогатная мама, ты меня родила, а вырастила и всему научила бабушка", - вспоминает слова Илоны Эдита Пьеха в программе "Семейные тайны с Тимуром Еремеевым" на "Первом канале".

Народная артистка СССР объяснила, что не собиралась после рождения дочери возвращаться на сцену, но ей позвонил разгневанный супруг Александр Броневицкий и заявил, что их ансамбль "Дружба" освистывают и требуют, чтобы пела Эдита Пьеха.

Тогда певица решила оставить дочь бабушке и продолжить творческую карьеру.

Однако сейчас в семье царит мир и гармония. Для восстановления общения с дочерью Эдите Пьехе потребовались многие годы.