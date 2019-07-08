Старшая дочь Веры Брежневой впервые показала своего возлюбленного

18-летняя дочь известной российской певицы Веры Брежневой Соня решила поделиться с подписчиками совместными фотографиями со своим возлюбленным. Отмечается, что до этого девушка рассказывала события из своего жизни, но тщательно скрывала подробности личной жизни.

Однако, Соня не стала раскрывать имя своего молодого человека.

"Один из редких милых снимков, где мы вместе", - подписала девушка снимок, выложенный в Instagram.

Поклонники высоко оценили фотографию с избранником, написав, что Соне очень повезло с возлюбленным, а кто-то начал сравнивать девушку с Верой Брежневой, отмечая, что они очень похожи. Пользователи решили, что молодой человек не является тайной для звёздной мамы, потому что девушки всегда делятся секретами, несмотря на расстояние и загруженный график.

Напомним, что Соня живёт в США, где получает образование.