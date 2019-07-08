Альбина Джанабаева рассекретила старшего сына
8 июля 2019, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Альбина Джанабаева рассекретила старшего сына. Константину Меладзе сейчас 15 лет.
Джанабаева и Валерий Меладзе полюбили друг друга, когда артист был женат на Ирине и они растили трех дочерей.
Влюбленные тщательно скрывали свой роман и рождение сына. После ухода Меладзе из семьи к Джанабаевой через несколько лет она родила второго сына, Луку.
Развод Валерия и Ирины был тяжелым. Сейчас первая жена успокоилась, сделала свои выводы.
А новая жена Меладзе начала выкладывать фото не только с мужем, но и сыновьями. И впервые показала красавца старшего сына.
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