Певица Альбина Джанабаева рассекретила старшего сына. Константину Меладзе сейчас 15 лет.

Джанабаева и Валерий Меладзе полюбили друг друга, когда артист был женат на Ирине и они растили трех дочерей.

Влюбленные тщательно скрывали свой роман и рождение сына. После ухода Меладзе из семьи к Джанабаевой через несколько лет она родила второго сына, Луку.

Развод Валерия и Ирины был тяжелым. Сейчас первая жена успокоилась, сделала свои выводы.

А новая жена Меладзе начала выкладывать фото не только с мужем, но и сыновьями. И впервые показала красавца старшего сына.