Мэрайя Кэри открыла бутылку силой голоса

Известная американская певица Мэрайя Кэри решила поразить своих поклонников и приняла участие в популярном челлендже с открыванием бутылки. Однако звезда смогла открыть бутылку, даже не прикасаясь к ней.

Волочкова поучаствовала в популярном флешмобе

В социальной сети Мэрайя Кэри опубликовала видеоролик, где она открывает бутылку силой своего голоса. Судя по кадрам, на высоких нотах пробка бутылки не выдержала и отлетела в сторону.

Несмотря на то, что видео оказалось очень успешным, поклонники певицы не спешат верить в то, что увидели на кадрах. Они предположили, что ролик смонтирован, а звезде стоит переснять видео и использовать для открытия бутылки ноги, а не вокал.