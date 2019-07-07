"Думаю, мало кто тебя узнает", - Стас Садальский показал фото Маши Распутиной после пластики

Станислав Садальский, активно ведущий блоги в социальных сетях, опубликовал фото преображенной певицы Маши Распутиной. Судя по фото, артистка сделала пластическую операцию. По крайней мере, у нее заметно изменилась форма носа.

Это сразу заметили подписчики актера в Инстаграм. Нос Распутиной сравнивают с носом Майкла Джексона. Садальский сам оценил обновленное лицо Маши Распутиной. Ему понравилось, как сейчас выглядит певица. "Кому как, но она мне нравится очень", - восхищен неузнаваемой Аллой Агеевой Стас.

"Думаю мало кто тебя узнает, Алла Николаевна Агеева", - предположил он. Подписчики ему противоречат: "Дешево и вульгарно, с ее деньгами можно было сделать дорого и красиво".

Садальский написал целый пост, посвященный красоте и старению. "Итак, если вы хотите изменить свою внешность, то в первую очередь измените свои мысли, эмоции и привычки, которые провоцируют стрессы и старение. Чтобы обрести внешнюю красоту, необходимо прежде сформировать полнокровную и счастливую внутреннюю жизнь, такую, при которой «каждая без исключения клетка вашего тела узнает о вашем счастье и разделит его с вами»", - делится блогер.