Стас Садальский вспомнил актрису Нонну Мордюкову и поступок Риммы Марковой на ее похоронах

Актер и блогер Станислав Садальский рассказывает много историй о своих коллегах, о знаменитый актрисах. 6 июля исполнилось 11 лет, как не стало талантливейшей актрисы Нонны Мордюковой. Она умерла на 83 году жизни.

"Помню, в то утро даже написать у себя на странице ничего не смог, только выдохнул два слова: «Нонна ушла…»", - вспоминает актер. Он и сейчас смотрит фильмы с участием великой Мордюковой и вспоминает разговоры с ней. Нонна Мордюкова уже болела, но очень мечтала снимать в кино. И играть не бабку с клюкой. "Пересмотрел недавно три фильма с ней - "Журавушку", "Молодые", "Русское поле"… какие же там женские типажи! Мордюкова, Маркова, Ларионова, Хитяева, Чурсина. Сколько мощи, красоты, таланта в каждой из них!" - пишет Садальский. Блогер опубликовал архивные фото с Нонной Викторовной.

Мордюкова и Маркова были близкими подругами.

Садальский провожал Мордюкову в последний путь. И теперь вспомнил поступок Риммы Марковой на ее похоронах.

"На похоронах Нонны лучшая подруга Римма Маркова сделала страшную вещь - бросила ей в могилу свою фотографию. Я тогда спросил, - «Римма, ты дура?! Зачем?!»

- Чтобы ей Там не так скучно было… - грустно сказала она.Через месяц у неё обнаружили онкологию.. Теперь им там вдвоем, наверное, веселее", - рассказал он Стас Садальский историю.